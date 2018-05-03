شاهد… بكى على الهواء وطلب من السيسي التدخل!

بكى الفنان المصري محيي اسماعيل، خلال مقابلة تلفزيونية، بسبب ما وصله حال الفن في مصر مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لحماية مصر مما وصفه بالفن الهابط.

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ورد اسماعيل، خلال مقابلة مع برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على قناة “سي بي سي”، على سؤال ان كان بكائه بسبب التجاهل الذي يتعرض له بالقول: “ما حد يتجاهلني المشكلة اني انا مكرم في العالم كله بره والعالم كله يعرفني هنا انا زعلان لان بلدي دي بلد المعرفة والحضارة والفن لازم يبقى امن قومي ولازم الريس يتدخل وينقذ مصر من الفن الهابط”.

وتابع انه كتب رواية عام 2002 بعنوان “الامازون” تحدث فيها عن الرئيس عبد الفتاح السيسي واضاف متسائلا “طب انا اعرفه منين”.