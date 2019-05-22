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شاهد.. بلقيس ترد على عبدالله بالخير: “يشد حيلو شوي”

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بلقيس ترد على عبدالله بالخير

بلقيس ترد على عبدالله بالخير

ردتّ الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، على الانتقادات المطرب الإماراتي عبدالله بالخير، بسبب اختيارها للغناء في افتتاح كأس آسيا.

وعبرت بلقيس، في مقابلة ببرنامج “تفاعلكم” الذي يُعرض عبر فضائية “العربية”، عن احترامها لاراء الناس وزملائها الفناني لكنها شددّت على رفضها أن يتحدث أحد عن أصل والديها، كاشفة أن جدها جاء للإمارات عام 1968 وحصل على الجنسية الإماراتية، ووالدتها تحمل ذات الجنسية.

وأضافت بلقيس فتحي، أنه لم تعط الجنسية الاماراتية، لأنها من مواليد دولة الإمارات وتحمل جنسيتها وأي مشاركات رسمية تكون بتكليف من ولاة الأمر، وهذا يُعد تشريفًا لها، وتابعت “اي احد زاعجه مسألة مشاركاتي الوطنية يشد حيله شوي وان شاء الله سيطلبوه”.

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