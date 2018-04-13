شاهد.. بلقيس تفاجئ جمهورها بقرار ستعتمده بعد الولادة.. ما هو!

فاجأت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ جمهورها ومتابعيها بقرارها الذي ستعتمده بعد ولادة طفلها الأول “تركي”.

ونشرت بلقيس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تحدثت فيه عن قرارها هذا والذي هو أنها لن تستعين أبداً بمربية، حتى عندما تعود لعملها ولحفلاتها الغنائية، فهي ستترك الابن في رعاية أهلها أو أهل زوجها، لأن قلبها لن يطاوعها أن تترك طفلها ولو ساعة واحدة مع سيدة غريبة.

وأضافت أنها لا تزال صامدة منتظرة لحظة الولادة، ممازحة محبيها بأنهم حالياً في وضعية الترقب والانتظار، كما وجهت الشكر لكل من أرسل اليها هدايا وأغراضاً لمولودها، مؤكدة أنها اشترت كل احتياجاته في جولة تسوق مكثفة مع زوجها من أميركا.