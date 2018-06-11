شاهد.. بلقيس فتحي سعيدة.. ما الذي قالته لها حياة الفهد!

نشرت الفنانة بلقيس فتحي مقطع من مسلسل “مع حصة قلم”، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، اعربت من خلاله عن سعادتها بسماع احدى اغنياتها في هذا العمل.
وعلقت بلقيس على الفيديو قائلةً: “يسعدني ويثلج صدري لما أسمع أغنياتي في معظم المسلسلات الخليجية، خصوصًا مقاطع الأفراح، في الفيديو مقطع من أغنية مبروك من مسلسل مع حصة قلم، بطولة الممثلة الكبيرة حياة الفهد اللي أشكرها لثقتها الغالية وسبق وغنيت لها تتر مسلسل”.
بدورها ردّت الممثلة حياة الفهد على بلقيس قائلةً: “ونحن أسعد دائمًا بوجود فنانة جميلة بهذه الاخلاق العالية، وانتي كنز في الفن بما تقدمينه وربي يوفقك بنتي بحياتك وشكرًا”.