شاهد.. بلقيس فتحي سعيدة.. ما الذي قالته لها حياة الفهد!

نشرت الفنانة ​بلقيس فتحي​ مقطع من مسلسل “​مع حصة قلم​”، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، اعربت من خلاله عن سعادتها بسماع احدى اغنياتها في هذا العمل.

وعلقت بلقيس على الفيديو قائلةً: “يسعدني ويثلج صدري لما أسمع أغنياتي في معظم المسلسلات الخليجية، خصوصًا مقاطع الأفراح، في الفيديو مقطع من أغنية مبروك من مسلسل مع حصة قلم، بطولة الممثلة الكبيرة ​حياة الفهد​ اللي أشكرها لثقتها الغالية وسبق وغنيت لها تتر مسلسل”.

بدورها ردّت الممثلة حياة الفهد على بلقيس قائلةً: “ونحن أسعد دائمًا بوجود فنانة جميلة بهذه الاخلاق العالية، وانتي كنز في الفن بما تقدمينه وربي يوفقك بنتي بحياتك وشكرًا”.