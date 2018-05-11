شاهد.. بهذة الطريقة رامز جلال يشوق جمهوره ببرنامجه الجديد ”رامز تحت الصفر” !

نشر الفنان المصري رامز جلال عبر حسابه الخاص بـ”انستغرام” صورة للبوستر الدعائي الجديد لبرنامجه “رامز تحت الصفر” ليشوق جمهوره مع أقتراب عرض البرنامج في رمضان 2018 . شاهدي أيضاً:شاهد رامز جلال يتوسط نمر ودب في الصورة الأولى لـ”رامز تحت الصفر” ! وكتب رامز تعليقاً على الصورة، وقال فيه :” بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، ربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر “رامز تحت الصفر”.. رمضان 2018 على Mbc مصر ” .

وفور كتابته لهذة الكلمات ونشر الصورة الجديدة أنهالت عليه تعليقات الجمهور اللذين عبروا عن انتظارهم بشغف كبير لمقلب رامز الجديد مع النجوم في رمضان، والذي يبدو من الصور الدعائية الخاصة به إن المقلب سيكون أكثر صعوبة هذا العام . وكان قد انتهى رامز جلال من تصوير حلقات برنامج “رامز تحت الصفر” في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بسبب طبيعة فكرة البرنامج المختلفة والتي تطلبت التصوير في روسيا، ولتزامن عرض البرنامج مع حدث فاعليات كأس العالم في روسيا .

وكشفت عدد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية عن ضيوف رامز جلال في برنامجه الجديد، ولعل أبرز الأسماء التي تم الكشف عنها هي ظهور عدد كبير من نجوم الكرة بسبب كأس العالم وهم مجدي عبد الغني، وعبد الله السعيد، وسعيد سمير، وحسام البدري، بالإضافة لعدد كبير من نجوم الفن وهم شيرين عبد الوهاب، ورزان مغربي، وحمادة هلال، وأحمد مالك، وباسم يوسف، وحسن الرداد، وياسمين صبري .