شاهد .. بوسي شلبي تظهر بإطلالة غريبة ومثيرة للجدل

نشرت الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها من حضورها لفعاليات إيفينت بعنوان ” transform egypt ” في كايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة .

وظهرت بوسي شلبي في الصورة بقصة شعر جديدة ولون شعر مختلف وهي التي تعتاد دائما على التغيير في قصة ولون شعرها .

فبعد أن قامت منذ فترة بتغيير لون شعرها إلى اللون الوردي ظهرت بوسي بشعر باللون الأخضر الفاتح .