هاجمت خبيرة التجميل الكويتية بيبي عبد المحسن عددا من الفاشينيستات ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المتهمين بغسل الاموال.

وظهرت بيبي عبد المحسن، في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منفعلة وهي تتحدث عن “فلوس تجارة مخدرات راحت ضحيتها شباب وبنات وفلوس تجارة بالبشر وفلوس دعارة وفلوس وسخ ومجرمين وارهاب”.

واكدت بيبي عبد المحسن ان “الحق لن يضيع” قائلة “صدقوني لو يطلعون منها هذه الملايين لن يتهنون بها والدنيا تدور ويصرفونها على صحتهم”.

وكانت قد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والسعودية، في اليومين الماضيين، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن في الكويت من ضبط شبكة غسيل أموال، بعد أشهر من الرصد والمتابعة في بضع مناطق في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية في تويتر: “إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشبكة بناء على تحريات تم رصدها على مدى أشهر وتتبع تحركاتهم في بضع مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تم مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر”.

وأضافت الوزارة: “تم مداهمة أربعة مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل، ومزرعة، وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية، وتفتيشها والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة”.

وذكر البيان: “أنه تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل نجاحه في الهروب، مبينا استمرار التحقيقات للكشف عن جميع أفراد الشبكة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص بعد الانتهاء من التحقيقات”.