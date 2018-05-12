شاهد.. بيلا حديد وذا ويكند يقبلان بعضهما..فهل عادت الامور لمجاريها بينهما؟‎

يبدو أن العلاقة بين ​ذا ويكند​وعارضة الزياء ​بيلا حديد​ لم تنته كما خُيّل للبعض فقد شوهد الثنائي ليلة الجمعة 11 ايار معاً وهما يقضيان وقتهما سويا خلال حضورهما مهرجان كان السينمائي.

في التفاصيل، رصدت عدسات الباباراتزي الثنائي وهما يقبلان بعضهما البعض وقد صرح مصدر مقرب بأن حديد و”ذا ويكند” انهما كانا على اتصال ويخرجان سوياً ولكن الأمر ليس رسميا بعد.

وحتى الآن لم يصدر الثنائي اي بيان او تعليق على الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.

يذكر ان ذا ويكند وبيلا حديد تواعدا لسنة ونصف قبل ان ينفصلا ويواعد ا ويكند ​سيلينا غوميز​ لفترة وجيزة.