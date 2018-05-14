شاهد.. بيلا حديد وكيندال جينر تتبادلان الأحضان والقُبل بحالة ثمالة وتثيران جدلاً واسعاً

خطفت العارضتان العالميتان ​بيلا حديد​ و​كيندال جينر​ الأنظار في مهرجان كان السينمائي، حيث يشاركان في فعاليات نُسخته الواحدة والسبعين من “كان” إلى جانب نُخبة من ألمع نجوم التمثيل في العالم.

جينر وحديد ظهرتا سويا اثناء حضورهما إحدى الحفلات التي أقيمت في مدينة كان الفرنسية، حيث وصلا الى مكان الحفل حافيتا القدمين، ورقصا مع بعضهما لوقت طويل حيث التقطت عدسات البابراتزي صورا لهما وهما في وضعٍ حميمي بينما كانتا تتبادلان الأحضان والقُبل، مما طرح العديد من التساؤلات حول علاقتهما، وهو ما جعل الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي يعيشون حالة من الدهشة.