شاهد تامر أمين بعد 43 سنة من عرض أغنية “الدنيا ربيع”: الراجل اللي كان رافع سعاد حسني فين؟

علق الإعلامي تامر أمين، على حذف مشهد بأغنية “الدنيا ربيع” للفنانة سعاد حسني بعد 43 سنة من عرضها، قائلا إن الجميع كان يستمع إلى الأغنية من الفيلم وينتظر مشهد رفعها إلى أعلى على يد أحد المشاركين في العرض الغنائي.



وأضاف أمين، خلال برنامجه “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، أن الشخص الذي رفع سعاد حسني “ابن محظوظة”، “رفعها لفوق وكل شوية يبص لفوق يطمن عليها عشان ما تقعش، بعد 43 سنة ملقتش الراجل، الراجل اللي كان رافع سعاد حسني فين؟”.