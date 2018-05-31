شاهد.. تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل في السعودية لأداء مناسك العمرة

توجّه الفنان المصري تامر حسني وزوجته مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل إلى السعودية لقضاء مناسك العمرة سوياً، ووجّه تامر رسالة إلى جمهوره عبر حسابه الخاص بموقع الفيس بوك مؤكداً أنه قام بالدعاء للجميع، بينما خطفت صورة بسمة بالحجاب من داخل الحرم المكي أنظار الجميع.

تامر حسني، شارك جمهوره الدعوات بعد ختام مناسك العمرة وقال عبر حسابه بموقع الفيس بوك: أنا الحمد لله لسه مخلص العُمره ويعلم ربنا دعيت لكم قد ايه كلكم ربنا ينجحكم في حياتكم و يحفظكم وينور طريقكم وتوصلوا لكل احلامكم وتعيشوا طول حياتكم مفرحين الوالدين وربنا يشفي كل مريض قولوا آمين.

وتابع: ربنا يسعد كل قلب حزين ويفرجها عليكم وعلينا ويرزقكم من اوسع واجمل ابوابه ويشيل اي ألم في قلب كل حد فيكم ويرحم موتانا وينصركم وينصرنا على شر الدنيا وتنجحوا في دراستكم وحياتكم رغم اي ظروف ويلهمكم ربنا بالقرارات الصح والعاقله يارب اللهم تقبل.