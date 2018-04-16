شاهد.. تامر حسني يردّ ويرفض الإتهامات بعد الإعتداء على الصحافيين والمصورين في حفله الأخير

أصدر الفنان المصري ​تامر حسني​ بياناً ردّ فيه على الإنتقادات والإتهامات التي طالته بسبب الأزمة التي شهدها حفله الأخير في جامعة بدر..



وجاء في البيان:” لمن يهمه الأمر من الساده الصحفيين والمصورين المحترمين اللي حضروا حفل أمس بجامعة بدر أنا فنان تم دعوته للغناء مثل أي شخص تم دعوته وذهبت وعملت شغلي وروحت، وأي خلاف حدث في مبنى آخر خلف الحفل ليس له أي علاقه بحفلتي ، ولافريق عملي فهو خلاف أو سوء تفاهم بين شخص من رجال أمن الجامعه وبعض المصورين، وتم فيه الصلح والتراضي والحمدلله يعني باب الظيطه اتقفل امام بعض المواقع اللي كان لازم تحط اسمي في جمله مفيده وهم عارفين إني مليش دعوه بالموضوع، الجو ده قديم اوي والناس عارفه اني معنديش جاردات”.



وأضاف:” كفاياكوا المدرسه القديمه دي حمضت بجد، وانا لم أعد أي كاميرا بالتصوير لاحقاً مع اي حد، وحينما أعد أي شخص بنفذ وعدي، وأنا غير مسئول عن أي شخص يتحدث بإسمي في هذه الأمور فهناك مدير أعمالي الأستاذ حسام حسني الوحيد المسئول عن ذلك، وجميع الساده المحترمين يعرفوه جيداً، وألف شكر لجميع المواقع المحترمه اللي قدمت الحفل كما يجب او شرحت ماحدث بمنتهى الصدق والحياديه الف شكر”.

وكان الحفل قد شهد سوء إدارة وتنظيم أدت إلى حدّ الإشتباك بين عناصر الأمن في الجامعة وبعض الصحافيين والمصورين.