شاهد.. تحدي بين أوس أوس وحمدي المرغني على أيهما أجمل .. ومنى الشاذلي تتدخل

تحدي طريف دخله نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس»، رغم نجاح كل منهما في كسب عدد كبير من الجمهور.

أوس أوس قال في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه دخل في تحدي مع الميرغني من فترة حول من منهما الأجمل، وقال إن يرى انه الأجمل وأن ابن عمه زات ثروت يؤكد أن عائلته كلها «أمامير».

أوس أوس قال خلال لقائه مع منى الشاذلي بطرافة: «انا عايز حمدي يجيب ابن عمه وييجي، ويجيب خاله الحقيقي غير سليمان عيد وييجي يورينا».

الفنان حمدي الميرغني علق على ما قاله أوس أوس، وكتب عبر حسابه على «أنستجرام»: «أنا جايلك يا أوس أوس أوريك مين أحلى».