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شاهد.. تراشق واتهامات متبادلة من محمد الصفي وايناس الحنطي!

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محمد نبيل الصفي وايناس الحنطي

محمد نبيل الصفي وايناس الحنطي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تراشق واتهامات متبادلة بين الناشطة السعودية إيناس الحنطي والدكتور محمد نبيل الصفي.

وقد اتهمت إيناس الحنطي الدكتور محمد الصفي بأنه يتعمد مهاجمة المشاهير لينال الشهرة وقالت ”عيب عليك يا دكتور تقتات من الفضلات.. عيب عليك يا دكتور يا بتاع المدارس يا متعلم يا مثقف.. هذه طريقة شهرة هذه ” .

من جانبه رد محمد الصفي ودافع عن نفسه قائلا ” الشهرة بالنسبة لي مو غاية هي وسيلة لتوصيل التوعية للناس والنوايا لله سبحان وتعالى ما يصير احكم على نوايا الناس”؛ ومعلقًا على مقولة الحنطي إنه يقتات على الفضلات قال : ” هل تقصدين نفسك بالفضلات أنا لا أرضى لك أن تقولي على نفسك كده أو على الفاشينسات ” .

يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء كانت قد أكدت أن المنتج Air Doctor الذي أعلنت عنه ايناس الحنطي بأنه يقي من الفيروسات والبكتيريا في السفر غير مثبت نتيجته علميًا.

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