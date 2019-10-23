شاهد .. تعليق إليسا على بكاء جندي بالجيش اللبناني : ” دمعتك أشرف منن كلن “

نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لجندي في الجيش اللبناني وهو يبكي أثناء تفريق أحد المظاهرات حيث استصعب على نفسه أن يقف بمواجهة اهله المواطنين .

وعبرت إليسا خلال هذه التغريدة عن تقديرها لهذا الجندي وحبها للجيش والشعب اللبناني .

فكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو قائلة : ” دمعتك أشرف منن كلن .. الجيش والشعب إيد واحدة ” .

يذكر أن لبنان يشهد منذ عدة أيام وحتى الآن خروج مظاهرات ومسيرات ضد الحكومة اللبنانية اعتراضا على الأوضاع الإقتصادية الحالية في البلاد والطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم لبنان .