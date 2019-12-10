شاهد .. تعليق تامر أمين على شائعة زواج نور الشريف ودرة : ” دي حرمة ميت “

عقب الإعلامي المصري ” تامر أمين ” في برنامجه ” آخر النهار ” المذاع على قناة النهار ” على الشائعة التي ترددت خلال الأيام الماضية عن زواج تم بين الفنان المصري الراحل ” نور الشريف ” والفنانة التونسية ” درة ” والتي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي .

وقال تامر أمين في بداية حديثه عن إندهاشه للغاية من هذه الشائعة وما يتردد والذي لا يعرف مصدره حتى الآن .

وأن الفنانة درة خرجت بمنشورا عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” لنفي هذا الأمر جملة وتفصيلا والذي أغضبها كثيرا وتحاول الوصول إلى مطلق هذه الشائعة .. وتؤكد على علاقتها الجيدة مع أسرة الفنان نور الشريف .. ولكنها بعد ذلك قامت بحذف البوست .

وأكد تامر أمين على تمنيه انتهاء تداول هذه الشائعة وإنها لا تعنيه بالمرة قائلا : ” أنا غير مهتم بصحة الخبر أو عدم صحته .. والزواج كان عرفي ولا رسمي لا يعنيني هذا الكلام في شئ .. اقطم الموضوع وخلصوا لإنه متعلق بسيرة واحد من نجومنا الكبار اللي هنفضل فاكرينه بالاحترام والفن الهادف والسيرة الفنية العظيمة ” .

وتابع : ” إحنا بنتكلم في سيرة حد مات ورحل عن عالمنا والمفروض إن الموت ليه قدسية وله هيبة .. وأن لا نتكلم في حق حد لا يستطيع أن يدافع عن نفسه .. دي حرمة ميت ” .

وأضاف تامر أمين أن الأمر لا يستدعي أن نحزن أسرة نور الشريف الآن بمثل هذه الأخبار مشيرا إلى أن المسألة لا تستحق من الأساس الحديث أو البحث فيها .