شاهد… تعليق ساخرمن عادل إمام حول اداء السلام الوطنى بالمستشفيات

عقب الممثل عادل إمام على قرار وزيرة الصحة هالة زايد بإذاعة السلام الجمهوري وقسم الأطباء في المستشفيات الحكومية.

تسأل إمام ساخرا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساء” إن كان السلام الجمهوري سيذاع مع كل مريض يدخل إلى المستشفى.

تعجب إمام من هذا القرار مؤكدا أن المستشفيات لا تحتاج لعزف النشيد الوطني بل تحتاج للاهتمام بالمرضى ورعايتهم، مشيرا إلى أن المرضى يحتاجون إلى الراحة والهدوء وليس عزف السلام الوطني أو سماع القسم.

شدد على أن السلام الجمهوري شيء مقدس ومعناه كبير فلا يمكن أن نظل طوال الوقت نردده، فنحن نحتاجه في المدرسة مع الأطفال لتعليمهم الانتماء والوطنية، لكن الأطباء لا يحتاجون لهذا الأمر.