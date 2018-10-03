شاهد.. تعليق غريب من هنا شيحة على حذف شقيقتها حلا لصورها بدون الحجاب!

مازالت الحيرة مستمرة حول سبب حذف الممثلة حلا شيحة لصورها بدون الحجاب عبر حسابها بتطبيق انستغرام بعد سفرها لزوجها.

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وقد علقت هنا شيحة، في مقابلة مع برنامج mbc trending، على هذا الموضوع ولكن بطريقة غريبة حيت قالت في البداية انه ليس لديها اي فكرة عن هذا الامر غير انها عادت وقالت انها غالبا كانت تريد ان تنشر صور اكثر احترافية.

كانت حلا شيحة حذفت كل الصور التي نشرتها عقب قرار عودتها إلى الفن وخلع الحجاب، دون توضيح السبب، وأبقت عليها في صفحتها الرسمية على فايسبوك.

جدير بالذكر أن حلا شيحة فاجأت الجمهور بخلعها الحجاب وإعلان عودتها للفن بعد غياب دام 12 عاما، ارتدت خلالها الحجاب ثم النقاب.