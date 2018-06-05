شاهد.. “توم كروز” أول ممثل يقفز من مظلة على ارتفاع 25 ألف قدم

نشرت شركة “باراماونت بيكتشرز” الأمريكية للإنتاج، مقطع فيديو لكواليس قفزة الممثل الأمريكي “توم كروز”، من مظلة على ارتفاع 25 ألف قدم، خلال تصوير الجزء السادس من فيلم “المهمة المستحيلة“.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أظهر مقطع الفيديو التحضيرات المكثفة لأداء وتصوير القفزة، التي تُعرف باسم “HALO”، في الإمارات العربية المتحدة.

ونوهت الصحيفة إلى أن كروز، الذي يؤدي في أغلب الأحيان أصعب مشاهده، هو أول ممثل يقفز من مظلة على ارتفاع 25 ألف قدم من أجل فيلم سينمائي، لافتةً إلى ضرورة ارتدائه قناع الأكسجين كي لا يفقد وعيه أثناء أداء القفزة العالية.

وشيد استوديو إنتاج الفيلم نفقًا هوائيًا عملاقًا للتدريب على القفزة، فضلًا عن تصميم قناع تنفس خاص لحماية كروز من حالات الإغماء.

وأشارت الصحيفة إلى ارتداء المصور كاميرا محمولة برأسه، وقفزه بضعة أقدام قبل توم كروز، منعًا لوقوع أي تصادم في الجو، مضيفةً أن تصوير المشهد وقت غروب الشمس كان من أبرز الصعوبات التي واجهها فريق العمل لعدم وجود متسع من الوقت أمامه.

وفي النهاية، جاءت مساحة مشهد القفز بأكمله عشرات الثواني فقط في الفيلم.

يُذكر أن كروز أصيب بكسر في الكاحل أثناء قفزه من مبنى إلى آخر خلال تصوير نفس الفيلم، واستأنف تصوير مشاهده بعد العلاج في يناير/ كانون الثاني الماضي.