شاهد… تيم حسن يتحدث للمرة الاولى عن اسرار ارتباطه بوفاء الكيلاني

تحدث الممثل السوري تيم حسن للمرة الأولى، عن زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، كاشفاً عن حقيقة وقوعه في حبها قبل استضافتها له في برنامجها “الحكم”، مؤكداً أنه يخطط لإنجاب الأطفال.

وأشار خلال استضافته في برنامج “مجموعة إنسان” إلى أن شيئاً ما تسرب في داخله باللاوعي منذ لقائه بوفاء الكيلاني في البرنامج، إلى أن جمعتما الأقدار بعد عامين من الحلقة فتزوجا.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وأضاف: “من حظي ومن رضا الله عليّ، أن وضع في طريقي شخصية مثل وفاء”، مشيراً وأشار إلى أنه لم يكن يتخيل أن تكون زوجته خفيفة الدم للغاية، عكس الصورة التي كان يتخيلها عنها.

وعن أكثر القواسم المشتركة بينهما، أوضح أنما اكتشفا أنهما يشبهان بعضهما بالعديد من الصفات بعد الزواج، حيث أن كلاهما يميل للخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهما يحبان عملهما جداً.