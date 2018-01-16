شاهد- تيم حسن يثير الجدل بصورة نادرة على مواقع التواصل فن

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انتشرت مؤخراً صورة للممثل السوري ​تيم حسن​، أثارت جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد البحث في الموضوع، تبيّن أنّ الصورة تم التقاطها من مسلسل “الانتظار” عام 2006. وأنّ دوره كان يتطلّب أن يكون في المظهر الذي نشهده في الصورة، لأنه لعب دور الشاب اللقيط الذي تربى في ملجأ للأيتام ويعمل في الاعمال الحرة المشروعة “عبود”.

هذه الصورة انتشرت بين المتابعين، وأكدت أنّ تيم باستطاعته أن ينجح في أيّ دور يلعبه، لأنه يعيش الحالة.

يذكر أنّ “الانتظار” هو تأليف سيناريو و حوار حسن سامي يوسف و نجيب نصير واخراج الليث حجو.