شاهد.. جابر القرموطي يمزق كرة قدم على الهواء بسبب ازمة محمد صلاح!

عبر الإعلامي المصري جابر القرموطي عن غضبه من الازمة التي تعرض لها النجم محمد صلاح مع اتحاد كرة القدم المصري بتمزيق كرة على الهواء.

وظهر القرموطي، خلال برنامج «مانشيت» المذاع على فضائية «النهار»، مرتديا تيشرت مكتوب عليه هاشتاغ #ادعم_محمد_صلاح قائلا: “ربنا يبعد عننا كل المشاكل دي كرة المفروض انها لاسعاد الناس” قبل ان يقوم بتمزيقها مباشرة على الهواء.

وتابع القرموطي : “مش عايز روح الرياضة في مصر تزهق مننا.. وكرة القدم قلب الرياضة ومحمد صلاح هو قلب كرة القدم لأنه بيسعدنا في كافة المباريات سواء لصالح مصر أو في الدوري الإنجليزي”.