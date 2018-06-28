شاهد.. جاد شويري يكشف مشهداً طريفاً من الكليب الجديد لـ جوزيف عطية

شارك الفنان والمخرج اللبناني ​جاد شويري​ مشهداً طريفاً من تصويرها لفيديو كليب الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ الجديد.



وظهر عطية في المشهد الذي نشره شويري عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهو يركض برفقة حبيبته في الكليب على شاطىء البحر فيما يظهر فجأةً امام الكاميرا شخصاً وينادي غسان في محاولة لتقليد فيديو السيدة التي ضجت بها وسائل التواصل مؤخراً.

ويظهر بعدها شويري في المشهد وهو يصرخ ممازحاً:”شو عم تعمل نزعتللي اللقطة”، وعلّق على الفيديو بالقول:”للأسف هذا المشهد من كليب جوزيف عطية قد تسرّب”.