شاهد.. جمهور ميريام فارس يستعين بفيديو “ماما بتسلم عليكي” للرد على سعد الصغير!!

هاجمت صفحة تابعة للفنانة اللبنانية ميريام فارس الفنان المصري سعد الصغير بسبب تعليقه على تصريحها الاخير حول مصر.

ونشر حساب “themyriamees” على انستغرام فيديو قديم من برنامج تاراتاتا ظهر فيه سعد الصغير وميريام فارس بينما كان يقول لها: “أمي بتحبك اوي وقلتها انا رايح اتصور مع استاذة ميريام فقالتلي انت بتستهبل علي يا واد”.

وعلق الحساب على الفيديو قائلا: “صحيح ميريام غلطت عن غير قصد و اعتذرت والنقابة قبلت اعتذارها واولهم الكبير هاني شاكر، و لكن هيدا لا يعني ان يصير من حق كل من هب و دب من اشباه الفنانين ان يركبوا على الاحداث و يصطنعوا الوطنية على حساب ميريام. رح نبلش هذه المرة بالراقص الشعبي سعد الصغير:قبل ان تتكلم عن ميريام و قبل ان تعطي رأيك بما حصل مؤخرا تذكر تاريخك ! تذكر انك لست مصنف اساسا ضمن قائمة الفنانين! تذكر لما كنت نازل ردح لميريام بحلقة تاراتاتا و مش مصدق انك عم تصور بنفس الحلقة معها. فعلا بشفق عليك كتير انت و اي شخص فاشل استغل يلي صار ليكسب محبة المصريين. المصريين بيحبوا ميريام و رح ترجع العلاقة معهم اقوى من قبل و خليك انت في العنب و الموز”.

وكان سعد الصغير قد قال في مقابلة على هامش مشاركته في موازين انه لا يعتقد ان ميريام تقصد ما قالته وتابع “هي اتحرجت ومش عارفة تطلع من السؤال فبدل ما تقول والله ما حدش كلمني وتقول الصراحة فحبيت تطلع من الموقف”.