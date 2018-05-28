شاهد.. جميل راتب غاضب بسبب إعلان تلفزيوني

عبّر الفنان الكبير جميل راتب عن غضبه واستيائه الشديدين للمعاملة التي شاهدها والطريقة التي عُومل بها خلال تصويره إعلان الفنان الراحل أحمد زكي لمستشفى 500 500.

وأوضح هاني تهامي مدير أعمال الفنان لـ”النهار” أن “جميل راتب في حالة استياء شديد تجاه القائمين على العمل، بسبب قيامهم بحذف جميع مشاهد الفنان الكبير والاكتفاء بثلاث ثوانٍ فقط في الإعلان”. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وأكد تهامي أن راتب يمتلك تاريخاً كبيراً وشارك بذكريات عدّة مع زكي، ومن المعيب أن يتم حذف مشاهده إضافة إلى الكلمة التي سجّلها من أجله ولم يتقاض عنها مقابلاً، مشيراً إلى أن الوكالة الإعلانية المنفذة للإعلان تواصلت معه قبل حلول شهر رمضان بأسبوع تقريباً، لظهور راتب في الإعلان، الأمر الذي وافق عليه فوراً تقديراً للفنان الراحل زكي ومرضى السرطان، قائلا: “الوكالة مقدرتش تاريخ جميل خالص”.