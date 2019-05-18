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شاهد.. جورج قرداحي يكشف حقيقة اسلامه سرا!

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الاعلامي اللبناني جورج قرداحي

الاعلامي اللبناني جورج قرداحي

حل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي ضيفا على حلقة الامس من برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الاعلامية المصرية بسمة وهبة على شاشة قناة “القاهرة والناس”.

بسؤاله حول حقيقة اعتناقه الديانة الإسلامية في الخفاء بسبب خوفه، رد جورج قرداحي قائلا: “لا أخفي إسلامي وتحدثت كثيرا أنني رجل يهمني الإنسان، والأديان السماوية الثلاث وجدت لخدمة وحماية الإنسان وتحصين حقوقه”.

وتابع: “بالنسبة لي لا يوجد فرق كبير بين الإسلام والمسيحية، وهناك تعاليم كثيرة بين الديانتين متشابهة، والمسيحية كانت موجود وداء بعدها الإسلام”.

وأوضح جورج : “إذا نظرا لجوهر الديانة الإسلامية والديانة المسيحية سنجدهما أكثر ديانتين في العالم متقاربتين، ولذلك لا أجد داعي لأغير ديانتي من المسيحية للإسلامية”.

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