شاهد.. جورج قرداحي يكشف حقيقة اسلامه سرا!

حل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي ضيفا على حلقة الامس من برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الاعلامية المصرية بسمة وهبة على شاشة قناة “القاهرة والناس”.

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بسؤاله حول حقيقة اعتناقه الديانة الإسلامية في الخفاء بسبب خوفه، رد جورج قرداحي قائلا: “لا أخفي إسلامي وتحدثت كثيرا أنني رجل يهمني الإنسان، والأديان السماوية الثلاث وجدت لخدمة وحماية الإنسان وتحصين حقوقه”.

وتابع: “بالنسبة لي لا يوجد فرق كبير بين الإسلام والمسيحية، وهناك تعاليم كثيرة بين الديانتين متشابهة، والمسيحية كانت موجود وداء بعدها الإسلام”.

وأوضح جورج : “إذا نظرا لجوهر الديانة الإسلامية والديانة المسيحية سنجدهما أكثر ديانتين في العالم متقاربتين، ولذلك لا أجد داعي لأغير ديانتي من المسيحية للإسلامية”.