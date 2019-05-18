شاهد.. جورج قرداحي ينتقد اسلوب برامج عمرو اديب!

كشف الإعلامي اللبناني جورج قرداحي عن رأيه في بعض الإعلاميين المصريين ومنهم عمرو أديب، مؤكدا أنه لديه موهبة كبيرة ووصفه بالأستاذ مشيدا بقدرته التحدث في برامجه لساعات دون انقطاع.

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رغم ذلك أكد جورج قرداحي، خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة” على قناة “القاهرة والناس” ، أنه يرفض أسلوب عمرو أديب، قائلا: “طريقتي في البرامج مختلفة عن عمرو أديب، وأنا ضد أسلوبه وأرفضه ولا يجوز أن أقدم نفس نوعية برامجه، لأن المذيع ليس one man show أو “ستاند أب كوميديان”، ولكن المذيع هو من يأتي ليقدم شيئا ما للمشاهد.

وتابع: “لايجب أن يكون عمرو أديب هو النجم الأوحد الذي يفرض نفسه على الشاشة ويحتلها، ويمكن أن الجمهور يصنع منه نجما من خلال المادة التي يقدمها لهم، ولكن لا يفرض نفسه بنفسه”.

وأضاف: “هذا المفهوم في تقديم البرامج غير متواجد سوى في مصر فقط، ولا أعرف لماذا اتبعوا هذا الأمر، فجميع البرامج في العالم لا يوجد بها مذيع يتحدث لساعات ويحتل الشاشة بمفرده، دون تنوع مثل ما نراه في الخارج”.