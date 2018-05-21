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شاهد.. جورج كلوني رقص مع العروس الأميركية ​ميغان ماركل وكايت ميدلتون في الزفاف الملكي

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شاهد.. جورج كلوني رقص مع العروس الأميركية ​ميغان ماركل وكايت ميدلتون في الزفاف الملكي

شاهد.. جورج كلوني رقص مع العروس الأميركية ​ميغان ماركل وكايت ميدلتون في الزفاف الملكي

أفادت تقارير وسائل الإعلام العالمية أن النجم ​جورج كلوني​ البالغ من العمر 57 عاماً رقص مع العروس الأميركية ​ميغان ماركل​ في حفل زفافها من ​الأمير هاري​ يوم السبت في وندسور، كما رقص مع دوقة كامبريدج ​كايت ميدلتون​.

وكان جورج برفقة زوجته المحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، وكانا من بين المشاهير المدعوين للحفل بينهم الممثل توم هاردي وزوجته شارلوت ريلاي والإعلامية أوبرا وينفري ولاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام وزوجته المصممة فيكتوريا بيكهام والنجم إلتون جون وزوجه ديفيد فورنيش والممثل ارديس ألبا وخطيبته العارضة سابرينا دوري والممثلة بريانكا شوبرا وغيرهم.

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