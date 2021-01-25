أطل النجم العالمى جورج كلونى، فى لقاء عبر برنامج “its show time” عن طريق اللايف عبر “زووم” مع الإعلامية دينا حويدق، على قناة CBC المصرية.
وردا على سؤال قال كلوني إنه لم يشعر أبدًا بالملل في فترة الحجر المنزلي وأنه قضاها مع زوجته أمل علم الدين حيث كانا يتناولان العشاء سويا ويقضيان وقت أطول معًا ولذلك لم يشعر بأي ملل في تلك الفترة.
كما تحدث جورج كلوني عن سبب منحه 14 من أصدقائه المقربين مليون دولار لكل واحد منهم قائلا إن هؤلاء هم أصدقاؤه المقربون وأنهم أقرضوه المال في الوقت الذي كان فيه “مفلس” وكانوا يفتحون له منازلهم ليبيت فيها، ولذلك قرر أن يرد لهم الجميل وكان سيكتب ذلك في وصيته ولكنه فكر لماذا يمنحهم المال بعد وفاته وفي الوقت الذي يرتدون فيه حفاضات كبار السن من الأفضل أن يمنحهم المال وهم لا يزالوا بتمتعون بصحة جيدة، حيث يحتاجون المال عادة في إدخال أبنائهم الجامعات وغيرها من الأمور.
عجبني كرمه و كيف انه كافأ أصدقائه بالمال في حياته ليعبر لهم عن امتنانه لدعمهم له في بداياته . و هذه و الله مروءه ما تناسبه و لا يقدر عليها الكثيرون و لكن سبحان الله !
أما من ناحية أنه لم يشعر بالملل خلال عام الحجر في البيت بصحبة زوجته و أولاده التوأم فهذا طبيعي خصوصا لو عرفنا ان جورج كلوني قد أمضى 20 سنه من عمره مع خنزير بري اسماه ماكس كان يتقاسم معه الغرفة و الفراش !! فما بالكم بأدمية شابه مثقفه و لبنانيه تؤنس وحدته و تتجاذب معه اطراف الحديث و تناقشه و تتناول معه الطعام و تحنو عليه ؟؟
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