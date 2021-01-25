أطل النجم العالمى جورج كلونى، فى لقاء عبر برنامج “its show time” عن طريق اللايف عبر “زووم” مع الإعلامية دينا حويدق، على قناة CBC المصرية.

وردا على سؤال قال كلوني إنه لم يشعر أبدًا بالملل في فترة الحجر المنزلي وأنه قضاها مع زوجته أمل علم الدين حيث كانا يتناولان العشاء سويا ويقضيان وقت أطول معًا ولذلك لم يشعر بأي ملل في تلك الفترة.

كما تحدث جورج كلوني عن سبب منحه 14 من أصدقائه المقربين مليون دولار لكل واحد منهم قائلا إن هؤلاء هم أصدقاؤه المقربون وأنهم أقرضوه المال في الوقت الذي كان فيه “مفلس” وكانوا يفتحون له منازلهم ليبيت فيها، ولذلك قرر أن يرد لهم الجميل وكان سيكتب ذلك في وصيته ولكنه فكر لماذا يمنحهم المال بعد وفاته وفي الوقت الذي يرتدون فيه حفاضات كبار السن من الأفضل أن يمنحهم المال وهم لا يزالوا بتمتعون بصحة جيدة، حيث يحتاجون المال عادة في إدخال أبنائهم الجامعات وغيرها من الأمور.