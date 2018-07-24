شاهد جورج وسوف غاضب بشدة ويصر على إيقاف الغناء.. والسبب!!

أصيب النجم السوري جورج وسوف بحالة من الغضب أثناء اندماجه في أداء أغنيته الشهيرة “كلام الناس” على المسرح في حفله الأخير، مما دفعه لإيقاف الغناء فجأة.



وأصر جورج وسوف على عدم استكمال الغناء إلا بعد ابتعاد رجال الأمن المكلفين بحمايته عن المسرح بعد تصرفهم الذي أزعجه بشدة عندما أنزلوا شاباً بالقوة من أعلى خشبة المسرح بعد أن حاول تحية نجمه المحبوب.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو تم تصويره من داخل مسرح “مجمع دمر الثقافي” في دمشق خلال حفل جورج وسوف الأخير، والذي رصد كيفية تعامل جورج وسوف مع تصرف رجال الأمن نحو الشاب الذي حاول معانقته.

وبعد أن أشار الوسوف لفرقته الموسيقية بإيقاف العزف، نادى على الشاب وطلب منه الصعود للمسرح مجدداً لكي يعانقه بعد إنزاله بشكل سيء، وقدم له اعتذاره نيابة عن رجال الأمن بعد أن أشار لهم بالابتعاد عن خشبة المسرح، حيث لاقى تصرفه استحسان الجمهور الذي حضر الحفل، وإشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.