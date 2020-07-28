شاركت الراقصة جوهرة متابعيها بمقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها من احدث المناسبات التي احتيها مؤخرا في احد الفنادق في القاهرة.

وأطلت جوهرة في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام ببدلة رقص مثيرة بين حشد من الحضور.

وقد أثارت جوهرة الجدل بهذا الفيديو خاصة وانه يأتي في الوقت الذي شهدت فيه مصر محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام وإدانتهما بالتعدي علي قيم المجمتع بسبب فيديوهات نشروها على تطبيق تيك توك.

وقد تساءل البعض كيف تسجن كل مودة الادهم وحنين حسام بينما لم يتم مساءلة جوهرة مذكرين بالفضيحة الاخيرة التي طالتها بعد انتشار فيديوهات لها مع رجل زعم انه زوجها.