استعرضت الراقصة الروسية، المقيمة في مصر، جوهرة قوامها وفستانها الملون بمقطع فيديو جديد لها نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص على اغنية شعبية مصرية ولكنها علقت كاتبة باللغة الانكليزية: “انا لا ارقص انا فقط استعرض فستاني الرائع ثم كتبت باللغة العربية “عندي فستان ملون”.

وكانت جوهرة قد كشفت عن ولعها بالشيشة حيث نشرت صورة لها وهي تدخن وعلقت كاتبة: “كثير من الناس يتفاجأون انني اعيش لوحدي ولكن هل تعتقدون اني وشتشتي نحتاج لاحد معنا؟” واضافت “على فكرة اكره التدخين ولكن الشيشة تساعد على تنشيط دماغي افضل الافكار تأتيني أثناء تدخين الشيشة”.