شاركت الراقصة جوهرة متابعيها بمقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها وهذه المرة على انغام اغنية “تيك توك” للفنان المصري محمد رمضان والفنان سوبر ساكو.

وصلة رقص جوهرة جاءت على هامش خصوعها لجلسة تصوير جديدة أطلت فيها بفستان نيون باللون الفسفوري، قصير وبأكمام طويلة وشفاف من الشيفون الثقيل.

واعتمدت جوهرة على الشعر الطويل، ذو الأطراف الويفي مع المكياج الصارخ، والأقراط الطويلة باللون الفوشيا.

يذكر أن أغنية “تيك توك” التي طرحها محمد رمضان مع سوبر ساكو حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها على طريقة الفيديو كليب وقام بإخراجها حسام الحسينى.