شاهد.. حب ورقص وقبلة بين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور

احتفل عدد كبير من نجمات الدراما اللبنانية مساء امس الاحد بجلسة صلح بين النجمتين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور برعاية النجمة ماغي بو غصن.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديوهات وصور من الحفل والتي اظهرت فرحة الجميع بهذا الصلح واللقاء.

وظهرت سيرين ونادين في احد هذه الفيديوهات بينما كن يرقصن معا قبل ان تطبع نادين قبلة على خد سيرين.

ونشرت سيرين عبد النور ونادين نجيم فيديو من اللقاء ظهر به الجميع في حالة سعادة واحتفال بهذه المناسبة وعلقت سيرين:” صنع في لبنان”، وكتبت نادين نجيم تعليقاً على الصورة:” معاً أكثر قوة”، وعلقت ماغي بو غصن:” لا يوجد أفضل من نشر الحب”، وعلقت جيسي عبدة على المبادرة قائلة:” شو حلو تشوف ممثلات لبنان مجتمعين كلن مع بعض.. بحبكن صبايا وشكراً صديقتي ماغي على هالجمعة الحلوة”.