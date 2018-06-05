شاهد.. حسن عسيري يكشف حقيقة إهانة المغربيات في “شير شات”

رد الفنان السعودي حسن عسيري على الاتهامات التي وجهت لمسلسل “شير شات” الذي يشارك في بطولته بإهانة النساء المغربيات بعد تصويرهم حلقة عن الزواج من المغربيات، موضحًا أن الأمر عفوي وجاء في إطار كوميدي وليس ممنهجًا أو مقصودًا، كما يدعي البعض.

وقال عسيري في لقاء مع برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية” إنه تم تصوير حلقة من قبل في مصر حول نفس الموضوع ولم يتحدث أحد، مشيرًا إلى أن الفكرة مكتوبة بشكل جيد والمغاربة تعاملوا مع الموضوع بشكل حساس للغاية.



وأضاف النجم السعودي أن المغاربة قدموا من قبل فيلم “الزين” والذي عرض أن أكثر شخص غير نظيف في العالم هو سعودي، ورغم ذلك لم يتحدث السعوديون وتقبلوها بحرية واحترام.

من جانب آخر، لفت حسن عسيري إلى أن عودته للعمل من جديد مع النجمين فايز الملكي وراشد الشمراني في “شير شات”لم تكن أمرًا صعبًا؛ لأن خلافهم لم يكن كبيرًا، نافيًا ما تردد بأنهم عادوا بأمر مباشر من التلفزيون السعودي ولكن بالاتفاق ورغبة في التعاون.

وأشار إلى أنه لن يعتزل التمثيل بشكل كامل ويتفرغ للإنتاج، ولكنه من فترة لأخرى يأخذ راحة ثم يعود لتقديم أعمال فنية.