شاهد… حسين فهمي يسخر من لقب عادل امام: “اذا هو الزعيم انا الامبراطور”

حل الممثل حسين فهمي ضيفا على لقاء “قصة نجاح” الذي نظمته جامعة بيروت العربية بلبنان بمناسبة اختتام الموسم الثقافي، بالإضافة إلى تكريمه على نجاحات شخصياته الفنية المميزة.

وخلال اللقاء تحدث فهمي عن طفولته ونشأته الأرستقراطية قائلا إن والديه درسا بالخارج وهذا كان له تأثيرا كبيرا على تكوين شخصيته.

وعن حياته الخاصة كشف فهمي أن زيجاته كانت كثيرة، وتعرض للخداع كثيرا وليس من امرأة واحدة.

وعندما وجه له أحد الحضور سؤالا حول العمل مع الزعيم عادل إمام، قال “هو في حد اسمه الزعيم، اسمه عادل إمام إيه الزعيم دي؟”.

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وأضاف أنه قدم مسرحية اسمها “الإمبراطور”، وطلب من السائل أن يناديه بـ “الإمبراطور”.