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شاهد .. حفل زفاف إبنة مصطفى فهمي

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احتفل الفنان المصري ” مصطفى فهمي ” يوم أمس السبت بحفل زفاف إبنته ” دينا ” في أحد فنادق القاهرة وسط حضور عددا من نجوم الفن وأصدقاء وأقارب العروسين .

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا ومقاطع فيديو من حفل الزفاف .

والتي ظهر فيها الفنان مصطفى فهمي وهو يرقص مع إبنته في بداية الحفل وقبل تسلميها للعريس حيث قام بتقبيلها واحتضانها في لحظات أثارت تفاعل الحضور .

كما نشرت الإعلامية فاتن موسي زوجة مصطفي فهمي صورا لهما خلال حفل الزفاف عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ”  .

 

 

 

 

Mohamed Salahحفل زفاف ابنة الفنان مصطفي فهمي : منتهي الشياكة واللذاذة والفرحة 🎼🎵🎼

Posted by Mohamed Salah on Saturday, October 12, 2019

 

 

 

 

 

 

 

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