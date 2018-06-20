شاهد.. حلا الترك تدخل في نوبة ضحك هيستيرية.. والسبب !

تداول عدد من رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عفوي للفنانة البحرينية ​حلا الترك​.

وظهرت الترك في الفيديو وهي تنظر إلى نفسها من خلال كاميرا الهاتف الجوال للتتفاجأ بشكلها بعد أن تمّ وضع المكياج لها وتدخل في نوبة ضحك هيستيرية.



ويأتي ظهور الترك هذا في أثناء كواليس تصوير الإعلان الخاص بعملها المسرحي الجديد “صنع في زين”، الذي يعرض في الكويت، بمناسبة عيد الفطر .

يشارك في المسرحية إلى جانبها عدد من الممثلين بينهم فاطمة الصفي، والشطي، وحمد أشكناني، من إخراج سمير عبود، وكتابة هبة حمادة، وألحان بشار الشطي.