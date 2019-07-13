شاهد.. حلا شيحة بإطلالة ساحرة في البياف

شاركت الفنانة حلا شيحة في حفل افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان “بياف” الذي أقيم في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

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وكرم المهرجان “حلا” عن دورها في مسلسل “زلزال” الذي شاركت في بطولته مع الفنان محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضي.

وعبرت حلا شيحة عن سعادتها بالجائزة قائلة “اول مرة اخذ جايزة من سنين وسعيدة ببياف لأني انا صراحة بقالي 12 سنة مش موجودة وسعيد برجوعي للفن وسعيدة اني انا وفي وسطكم في لبنان”.

وتابعت حلا قائلة “انا على فكرة لبنان بلدي الثاني لاني انا نصي لبناني ومولودة في صيدا في لبنان وامي لبنانية فلو في نص جمال ففي نص جمال لبناني ونص مصري”.