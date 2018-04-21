شاهد.. حليمة بولند تتسبب في إغلاق النادي النسائي بالرياض؟

افتتحت صالة نسائية في مدينة الرياض، حيث تواجدت فيه الإعلامية الكويتية حليمة هناك.

بولند تسببت إلى إصدار رئيس هيئة الرياضة بسحب رخصة الصالة وإبعاد المدربة التونسية التي ظهرت بملابس رياضية أثارت الجدل فيها، وهي تتحدث مع بولند وتجري بعض الاستعراضات الرياضية، هذا ما ساهم في تدخل هيئة الرياضة على الفور.

وبالتالي، أصدرت الهيئة العامة للرياضة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ ، بيانًا مساء أمس الجمعة وجهت فيه بسحب ترخيص المركز، إلى جانب منع المدربة التي ظهرت في المقطع واستبعادها فورًا، والى تحويل ملف المركز والمسؤولين عنه للجهات الأمنية، بهدف التحقيق معهم ومع من ساهم في إنتاج ونشر المقطع ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه التجاوزات.