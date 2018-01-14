شاهد.. حليمة بولند ترتدي الحجاب أثناء ادائها العمرة وتنصدم من عامل فندق تعرف عليها رغم تنكرها! فن

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أثارت الاعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة جديدة من خلال نشرها لمجموعة من الصور من الكعبة الشريفة خلال أدائها لمناسك العمرة.

وارتدت الاعلامية المثيرة للجدل الحجاب وبدت على طبيعتها ومن دون مكياج بل اكتفت بالقليل من الفوتوشوب والفيلترات قبل نشر صورها.

وبدت بولند في غاية الراحة والسعادة وعلقت على إحدى الصور قائلة: “اعتمرنا الحمدالله أنا وأهلي وربي يتقبل إن شاء الله”.

وعلى صورة ثانية، كتبت: “شعور براحة نفسية كبيرة، اللهم تقبل منا صالح الاعمال، أحبكم فانزاتي”، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين متابعيها الذين انقسمت تعليقاتهم بين من تمنى لها استمرار هذا الشعور ومن انتقد نشرها للصور والتعليقات من داخل الحرم، على اعتبار أن تلك اللحظاب يجب ان تكون مليئة بالخشوع لرب العالمين دون الاهتمام لمواقع التواصل الاجتماعي.

كما نشرت بولند فيديو لها اثناء حوارها مع عامل فندق والذي تفاجأت انه استطاع التعرف عليها رغم تنكرها.