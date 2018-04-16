شاهد.. حليمة بولند ترد على منتقدي تمثيلها دور المرأة السعودية في عمل جديد

بعدما أعلنت عن مشاركتها في عمل سعودي جديد حول قيادة المرأة الكويتية للسيارة والجدل الكبير الذي حصل على هذا التصريح، ردت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ على كل من انتقدها، حيث اشارت الى أن العمل شرف كبير لها.

وكتبت بولند عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: “بخصوص اختياري في موضوع قيادة المرأة السعودية بالعهد الجديد عهد الملك سلمان الله يطول بعمره، وكوني كويتية أبا عن جد وأفتخر بعشقي للسعودية عيب أرفض العرض”.

وأضافت: “ومع احترامي لكل الآراء اللي جت بخصوص هالموضوع لكن كل حياتنا موضوع مثير للجدل وان اتفق علي كل الناس ما كنت وصلت للنجومية اللي انا فيها اشكر محبيني واشكر كارهيني لانهم ثنينهم صنعو نجوميتي بالتساوي” .

واضافت: “استاذ صالح الجسمي شكرا للنصيحة الراقية واشادتك فيني وخوفك علي وانا احترم النصيحة والنقد البناء الراقي بكل اشكاله وأنواعه”.