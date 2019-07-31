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شاهد.. حليمة بولند تستعرض مشترياتها من السوبرماكت!

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حليمة بولند

عادت الاعلامية الكويتية حليمة بولند لاحداث ضجة جديدة واغضاب المشاهدين بعد استعراضها لمشترياتها الخاصة بمنزلها من السوبر ماركت، والطريقة التي قامت بذلك.

وشاركت بولند عبر حسابها على تطبيق انستغرام مقطع فيديو يظهر مجموعة من العربيات الحديدية الخاصة بالتسوق المليئة بالاغراض والى جانبها عاملين يجرونها في موقف السيارات. الامر الذي اثار غضب متابعيها الذين انهالوا عليه بالشتائم بسبب تبذيرها واستعراضها الدائم لحياتها المترفة.

كذلك لم تسلم المذيعة المثيرة للجدل من الانتقادات بسبب اجبارها العاملين على الوقوف في صف متساو لتصوير اغراضها، وتصويرهم خلال نقل مشترياتها الى سيارتها الفارهة بطريقة مزعجة وتحمل الكثير من التعالي والاهانة لللفقير.

 

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