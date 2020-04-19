تحدثت الاعلامية الكويتية حليمة بولند عن تغيرات كبيرة طرأت على شخصيتها أثناء فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورنا المستجد.

وقالت حليمة بولند في تصريحات لبرنامج “هنا الكويت” أن تغيرات كبيرة وصادمة لمتابعيها طرأت على شخصيتها سواءا من ناحية الطبخ او الجانب الديني بسبب هذه الازمة.

واعتبرت حليمة أن أهم ما تغير في حياتها هو اهتمامها بالطبخ بعد أن كانت لا تستطيع حتى طهي البيض أصبحت الآن طباخة ماهرة تعد الكثير من الأطباق الصعبة برياني ومطبق زبيدي ومموش ربيان.

كما تحدثت حليمة بولند عن تأثرها روحانياً بهذه الأزمة قائلة: “الاحساس بالنعم وشكر رب العالمين على نعم ما كنا حاسين فيها”.