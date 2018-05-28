شاهد.. حليمة بولند تقصف جبهة الكذابين بردّ قاس على الشائعات وتوضح حقيقة منزلها ان كان ايجار أم ملك

علّقت الاعلامية الكويتبة ​حليمة بولند​ على الأخبار التي تمّ تداولها مؤخرا بان منزلها الذي استعرضته سابقا هو ايجار وليس ملك.



وكتبت بولند عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “ما احب بطبعي أرد على القيل والقال والشائعات والتأليفات والأكاذيب اللي يروجها البعض عني للتكسب والشهرة على اسمي الا إنني قررت اليوم اقصف جبهة الكذابين اللي يألفون قصص واكاذيب وسيناريوهات من وحي خيالهم المريض بهدف الشهرة وزيادة المتابعين” .



كما ونشرت بولند وثيقة ملكية منزلها الجديد معلقة بالقول: “تم قصف الجبهة بنجاح” .

وتابعت “وبعد هالإثبات طبعا الكل عرف ان الافتراءات والتأليفات الأخرى عني وعن زوجي كذب في كذب والمفروض تحترم حالك وتحترم متابعينك اللي عم تكذب عليهم وتسكر حسابك لان ما عندك مصداقية ” .