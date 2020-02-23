شاهد.. حماة قصي خولي تكشف المزيد من التفاصيل عن زواجه وتتهمه باهمال طفله!

كشفت الفنانة التونسية آمال علام المزيد من التفاصيل حول خروج ابنتها مديحة الحمداني وكشفها زواجها من الفنان السوري قصي خولي رغم صمتها الفترة الماضية.

وقالت امال علام، إن ابنتها تعرضت لظلم كبير بسبب انتشار صور لها مع قصي خولي وهجوم الجمهور عليها، وعدم خروجه للدفاع عنها وتوضيح أنها زوجته.

أضافت في مداخلة هاتفية مع إذاعة ” موزاييك أف إم” التونسية، أن ابنتها تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وسكتت طويلا ولم تتحدث أو تكشف أي شيء عن وجود خلافات بينها وبين زوجها، لكن ما أزعجها هو ظهوره في البرامج التليفزيونية وحديثه عن اهتمامه بابنه.

وأكدت أمال علام أنها لم تهتم أن ابنتها تزوجت من فنان مشهور وكانت تتعامل معه على أنه نسيبها فقط، مشيرة إلى أن قصي خولي لم يرى ابنه منذ 9 أشهر، ويخرج ويقول إنه يهتم به ويرعاه ويحممه.

وشددت على أن ابنتها لم تتزوج من الفنان السوري طمعا فيه، وأنها كانت تعمل في دبي في شركة معروفة ولها مكانة راقية في المجتمع ولم تحتج لأي شيء منه.