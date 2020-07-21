تعرض الفنان الشعبي المصري حمو بيكا لموجة من واسعة من السخرية وذلك بعد تداول فيه له على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه أثناء تسجيل اغنية جديدة تحمل عنوان “باتون سالية بالسمسم هات”.

وظهر حمو بيكا داخل الاستديو، وهو يتعثر في نطق عبارة “باتون سالية بالسمسم هات”، حيث كررها أكثر من مرة بطريقة خاطئة ما أثار موجة ضحك داخل الأستوديو.

وفي وقت سابق، ‏نفى حمو بيكا ما تردد مؤخرا ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حول طعنه فى مشاجرة وحجزه فى ‏غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.‏ وقال “بيكا”: الكلام ده محصلش ‏وأنا فى المصيف قاعد بالشورت على البحر”.‏

وأضاف بيكا، أن أحد الأشخاص فى القاهرة هو من يقف وراء تلك ‏الشائعات للنيل منى.. متخفوش عليا أنا بخير”.‏