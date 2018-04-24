شاهد.. حنان ترك تستعرض أشهر الأكلات الكويتية.. وتكشف موقفها من العودة للتمثيل

شاركت الفنانة المصرية حنان ترك، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور لها أثناء توجدها داخل أحد المطاعم الكويتية الشهيرة.

حنان ترك، نشرت فيديو عن طريق القصة القصيرة، استعرضت خلاله أهم الأكلات الكويتية وعبرت من خلاله عن نهمها وحبها الشديد للأكل، وتناولت وجبة جمبري برفقة مجموعة من أصدقائها.

يذكر أن الفنانة حنان ترك تشارك حاليًا في الملتقى العربي للإعلام في دورته الـ15، وحسمت الجدل المثار مؤخرًا بشأن عودتها مجددا للتمثيل، حيث أكدت في ندوة خاصة أدارها الإعلامي اللبناني نيشان، أنها اعتزلت التمثيل عام 2012، ولن تعود له مرة أخرى.

وكانت حنان ترك، قد نشرت صورة له من داخل الأستوديو قبل أيام، واكتفت بالتعليق عليها قولها: «قريبًا»، وكشفت تقارير صحفية أنها تستعد لتقديم دبلجة صوتة لشخصية نونا.