شاهد.. حنان رضا تشوّق متابعينها بلقطة من أحدث اعمالها

نشرت الفنانة ​حنان رضا​ لقطة من فيديو كليب اغنيتها الجديدة “​شنو مشتاك​”، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت حنان في الفيديو ببدلة بيضاء اللون.

وعلقت على الفيديو قائلة: “ما قدرت أقاوم جمال الشغل! آسفة خليل.. لازم أشوّق المتابعين نفس ما أنا متحمسة و متشوقة… تبارك الرحمن على أصدقائي وإخواني اللي من اشتغل معاهم يفجرون إبداعهم ويكونون معاي عالخط، وكل واحد فينا عنده جرأة وفكرة أقوى والناتج يكون مفاجئ! ويفوق التوقع”.

كما شكرت طاقم العمل قائلة: “فعلا فعلا تسلم يدكم… ترقبوا الكليب قريبا #شنو_مشتاك #حنان_رضا”.