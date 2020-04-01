شاهد.. حياة الفهد تثير الجدل بمطالبتها ترحيل المصابين بفيروس كورونا من غير الكويتيين!

أثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد الجدل بعد مطالبتها بترحيل الوافدين والمصابين بفيروس كورونا من غير الكويتين إلى بلادههم.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “أزمة وتعدي” المُذاع عبر فضائية “ATV” الكويتية، قالت الفهد بلهجة غاضبة: “احنا ملينا خلاص، وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون (يخرجون)”.

ومضت الفنانة الكويتية قائلة: “الديرة (البلاد) خربانة من تجار الإقامات، كل الملفات اللي بالشؤون لازم توقف ويجب تسفير العمالة السائبة إلى دولهم، فالكويت لا يتتحمل هذا العدد، ملينا منهم يأكلون ويعلنون الديرة”.

وخلال حديثها، قالت الفهد إن أحد الوافدين باعها ذات يوم “خيشة بصل” بنحو 12 دينار كويتي، واصفة ما حدث بأنه كما شراء المخدرات.

في حين دعت الفهد إلى منح الجنسية الكويتية إلى البدون، مُعتبرة أنهم يستحقونها لكونهم “يبون الكويت ويحبونها”، وكانوا في الصفوف الأولى للحرب، حسب قولها.

تصريحات الفهد، التي تحظى بجماهيرية كبيرة في منطقة الخليج، تأتي تزامنا مع تصاعد الانتقادات ضد العاملين العرب في الكويت.

وفي الأيام الأخيرة، قالت وسائل إعلام كويتية إن ما يزيد عن 300 مصري عادوا إلى بلادهم، بعضهم تم إبعاده بعد حملات مناهضة لهم عبر الإنترنت من قبل كويتيين، وذلك عقب ظهورهم في مقاطع فيديو للتعليق على الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا.